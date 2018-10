Drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi var planlagt, siger chefanklager i den tyrkiske storby Istanbul, Irfan Fidan.

»Ofrets krop blev parteret og destrueret efter, at han blev kvalt, straks efter, at trådte ind på konsulatet,« hed det i dét statement, som den tyrkiske statsanklager ifølge Reuters offentliggjorde onsdag eftermiddag.

Dermed er Saudi-Arabiens forklaring om, at Khashoggi døde ved et uheld som følge af et opstået slagsmål på konsulatet skudt helt ned.

I de forløbne dage har den saudiske chefanklager Saud Al Mojeb været i Istanbul for at bistå undersøgelsen af Khashoggis død, men har ifølge Fidan ikke kunne bidrage med væsentlige oplysninger.

Tværtimod er det ifølge Bloomberg News af flere blevet indikeret, at den saudiske chefanklager var mere interesseret i at finde frem til, hvor meget tyrkerne vidste, end selv at bidrage med informationer.

Ligeledes har Saud Al Mojeb nægtet at udtale sig til den tyrkiske chefanklager om, hvor Khashoggis lig befinder sig. Indtil videre har den officielle påstand været, at liget blev rullet ind i et tæppe og afleveret til lokale, som skulle skaffe sig af med det.

Tyrkiske efterforskere har derimod indikeret, at Jamal Khashoggis parterede lig sandsynligvis blev skjult i den saudiske konsuls embedsbolig. Og at det enten kan være smidt i en brønd eller opløst ved hjælp af syre.

Den saudiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi blev dræbt for knap en måned siden på konsulatet, hvor han skulle hente de papirer, der var nødvendige for at kunne gifte sig med sin tyrkiske forlovede.

Lige siden, har Tyrkiets efterretningstjeneste arbejdet intenst på at afdække, hvad der skete på det saudiske konsulat og har løbende lækket makabre informationer om, hvad der foregik dén eftermiddag.

For hver detalje, for hver bid af information er presset på Saudi-Arabien og ikke mindst kronprins Mohammed bin Salman vokset dag for dag.

Det var nemlig især ham, som Jamal Khashoggi i sine mange klummer både direkte og indirekte rettede skytset mod.

Siden Khashoggi sidste sommer valgte at flygte til USA, var han fast tilknyttet Washington Post som klummeskriver, og her lagde han ikke fingrene imellem i sin kritik af kronprinsen.

»Siden den unge kronprins kom til magten, lovede han sociale og økonomiske reformer. Han talte om at gøre vort land mere åbent og tolerant… men det eneste jeg ser nu, er en bølge af arrestationer….« skrev han bl.a. i september sidste år.

I en senere klumme sammenlignede han kronprinsen med Putin. Som også er kendt for at skille sig af med sine fjender.

Saudi-Arabien har for kort tid siden anholdt de 18 personer, som skulle være ansvarlige for drabet. Tyrkiet arbejder på at få dem udleveret. Foreløbig forgæves.