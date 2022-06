Lyt til artiklen

Tyrkiet støtter nu Finlands og Sveriges optagelse i NATO, og det vækker bekymring i Rusland.

Det mener Jakob Illeborg, der er B.T.s internationale korrespondent.

»Vladimir Putin vil kigge på det her med bekymring,« siger Jakob Illeborg, der i skrivende stund befinder sig i Polen, men skal mod Ukraine.

»Der er ingen tvivl om, at man i Rusland hele tiden havde håbet på, at de lande, der lidt var i venteposition, ville blive der.«

B.T.s internationale korrespondent befinder sig i London på billedet. Nu er han i Polen. Foto: B.T. Vis mere B.T.s internationale korrespondent befinder sig i London på billedet. Nu er han i Polen. Foto: B.T.

Dog understreger Jakob Illeborg, at Rusland ikke ser støtten som verdens undergang. Tyrkiets støtte til Finland og Sverige var formentlig kommet på et tidspunkt.

»Men det er sket hurtigere, end vi havde regnet med. Og det havde passet Vladimir Putin godt, at Tyrkiet var forblevet i en venteposition,« siger Jakob Illeborg.

Forud for NATO-topmødet fastslog Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at han ville se handling frem for ord, hvis Sverige og Finland skulle have støtte fra Tyrkiet.

»Hvad prisen er, bliver spændende at se. Vi kender ikke detaljerne i aftalen endnu, men vi har i mange år i Nordeuropa ikke været enige i håndteringen af kurderne,« siger Jakob Illeborg.

Tyrkiet har anklaget Finland og især Sverige for at huse militante kurdere, som i årevis har været i væbnet konflikt med den tyrkiske stat.

»Det bliver interessant at se, hvilke løfter der er givet. Er der blot tale om en forståelse for Tyrkiets sag? Eller er der blevet givet noget mere?«

Jakob Illeborg understreger, at vi skal afvente detaljerne i sagen. Men han lægger ikke skjul på, at det er vigtigt for Nato, at Sverige og Finland kan komme med.

»Tyrkerne har valgt NATO. Og Tyrkiet er et så stort land, at det har stor betydning. Tyrkiet er bindeleddet mellem Østen og Vesten,« siger Jakob Illeborg.