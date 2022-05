Han døde i 2015.

Men alligevel står radiolog Mehmet Siraç Bilgin øverst på listen over de 33 personer, Tyrkiet ønsker udleveret fra Sverige i bytte for NATO-medlemskab.

Han er blevet stemplet som PKK-terrorist af de tyrkiske myndigheder, men den kurdiske læge Mehmet Siraç Bilgin har ifølge hans søn aldrig været medlem af den kurdiske gruppe.

Det skriver den svenske avis Expressen.

»Jeg ser nærmest på det som en ære,« siger hans søn Rehber Bilgin, der henviser til at hans far er øverst på listen.

18. maj udtrykte præsident Recep Tayyip Erdogan og Tyrkiet deres store bekymringer ved mulig NATO-optagelse af Sverige og Finland.

Statsminister Mette Frederiksen har lovet fuld opbakning til Sverige og Finland efter deres NATO-ansøgning blev afleveret til Jens Stoltenberg. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2022) Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Mette Frederiksen har lovet fuld opbakning til Sverige og Finland efter deres NATO-ansøgning blev afleveret til Jens Stoltenberg. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2022) Foto: Martin Sylvest

Erdogan har beskrevet Sverige og Finland som 'frihavne for terrorister', og har henvendt sig til især Sverige for ikke at udlevere 33 personer, Tyrkiet mistænker for at være terrorister.

I de tyrkiske medier beskrives han som en af ​​PKK's europæiske officerer, men han var aldrig tilknyttet PKK, selvom han var involveret i sagen om en separat kurdisk stat, siger sønnen til Expressen.

Han siges dog at have været en af ​​grundlæggerne af den tyrkiske afdeling af Kurdistans Demokratiske Parti i 1960erne.

Af den grund har han siddet i fængsel flere gange, hvor han er blevet tortureret, fortæller sønnen. Rehber Bilgin er overbevist om, at grunden til at Tyrkiet vil have faren udleveret, er et signal til hans børn om, at de også er under overvågning.

Den kurdiske organisation PKK opfordrer de nordiske lande til ikke at bukke under for Tyrkiets pres.

»Jeg er orienteret om den debat, der foregår i Europa nu. Man skal ikke lade Erdogan påvirke deres nationale stolthed og politiske og territoriale integritet,« siger organisationens talsmand Zagros Hiwa til VG.