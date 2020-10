Erdogan opfordrer Europa til at stoppe den "hadkampagne", som han mener Frankrig har indledt mod muslimer.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, opfordrer til boykot af franske varer.

Det siger han i en tv-transmitteret tale mandag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Forholdet mellem de to Nato-lande er blevet præget af voldsomme spændinger, efter at den franske regering har indført nye love for at bekæmpe "islamistisk separatisme".

- Giv aldrig franske varer ære, køb dem ikke, siger Erdogan i talen.

Boykot af franske varer er også på vej i supermarkeder i Qatar og Kuwait, ligesom der lyder opfordringer til at droppe franske varer i Jordan og flere andre arabiske lande.

Erdogan har de seneste dage langet hårdt ud efter Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og har opfordret ham til at få tjekket sin mentale tilstand. Det gentager han mandag.

Samtidig opfordrer han EU til at stoppe det, han kalder en "hadkampagne" ledet af Macron imod muslimer.

- Europæiske politikere skal sige stop til den hadkampagne, som den franske præsident Macron leder, siger Erdogan.

Erdogan anklager samtidig Europa for at behandle muslimer sådan, som jøder blev behandlet under Anden Verdenskrig.

Siden lanceringen af den nye lov mod "islamistisk separatisme" er Frankrig blevet rystet af et voldsomt drab på en skolelærer, som blev halshugget ved sin skole i en Paris-forstad.

Drabet på den 47-årige lærer var religiøst motiveret. Han havde undervist i ytringsfrihed, og han havde vist muhammedtegninger til de elever, som ønskede det.

Efterfølgende har Macron kritiseret islamister og forsvaret offentliggørelsen af satiretegninger af profeten Muhammed.

Det har også fået Pakistans premierminister, Imran Khan, til at beskylde Macron for et "angreb mod islam".

Mandag har han fulgt op ved at indkalde Frankrigs ambassadør til samtale.

