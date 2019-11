Den tyrkiske indenrigsminister siger, at landet ikke vil være "hotel" for andre landes Islamisk Stat-krigere.

Tyrkiet vil sende Islamisk Stats (IS) fremmedkrigere, der er tilbageholdt i Syrien, tilbage til deres hjemlande.

Det siger den tyrkiske indenrigsminister, Suleyman Soylu.

- Vi vil ikke beholde dem for evigt. Vi er ikke et hotel for noget lands IS-krigere, siger ministeren blandt andet ifølge nyhedsbureauet dpa.

Han tilføjer, at Tyrkiet vil tilbageholde IS-krigerne "i noget tid".

- Derefter vil vi sende dem tilbage til deres hjemland, lyder det.

Suleyman Soylu kritiserer ved samme lejlighed flere EU-lande, som ifølge ministeren løber fra deres ansvar.

Det gælder blandt andet Storbritannien og Holland, der har frataget IS-krigeres statsborgerskab, hvilket forhindrer Tyrkiet i at kunne sende dem retur.

- De har valgt den nemme løsning. De har sagt "jeg har taget hans statsborgerskab. Nu er det dit problem". Det er uacceptabelt. Det er totalt uansvarligt, siger Suleyman Soylu ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tyrkisk militær gik i sidste måned til angreb på kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien.

I forbindelse med offensiven har Tyrkiet overtaget mange af de IS-krigere, der tidligere var tilbageholdt af kurderne.

En række EU-lande har tidligere afvist at repatriere IS-krigere, deres koner og enker, der er tilbageholdt af de kurdiske styrker.

Tyrkiet har gentagne gange appelleret til EU-lande om at lade deres fremmedkrigere vende hjem - uden held.

Danmark har heller ikke udvist nogen interesse i at tage imod danske fremmedkrigere.

Et flertal i Folketinget vedtog sidste torsdag en lov om fratagelse af statsborgerskab fra danske fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab.

Med loven er det muligt for udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) at fratage fremmedkrigernes danske statsborgerskab uden rettergang.

