Især lande i Europa må forberede sig på at tage imod borgere, der menes at have kæmpet for Islamisk Stat.

Tyrkiet planlægger at sende "de fleste" af de Islamisk Stat-tilhængere, som tilbageholdes i landet, tilbage til deres hjemlande inden nytår.

Det oplyser Tyrkiets indenrigsminister, Suleyman Soylu, til Reuters.

- Antallet af tilbageholdte, der skal hjemsendes inden årets udgang, afhænger af hvor lang processen bliver, men særligt for Europas vedkommende er forløbet under vejs, siger Suleyman Soylu.

Den tyrkiske regering oplyser, at den har tilbageholdt 287 militante fra det nordøstlige Syrien, hvor tyrkiske tropper i oktober indledte en offensiv.

Derudover har Tyrkiet flere hundrede personer, der mistænkes for at være involveret i jihadisme, i sin varetægt.

Udmeldingen kommer, godt en uge efter at Tyrkiet begyndte at hjemsende Islamisk Stat-tilhængere.

Mandag i sidste uge ankom den danske Islamisk Stat-kriger Ahmad Salem el-Haj til Danmark efter at være blevet sendt hjem fra Tyrkiet.

Han er indtil videre den eneste dansker med forbindelser til den militante organisation, som Tyrkiet har sendt til Danmark.

Tyrkiet planlægger i denne uge at hjemsende seks eller syv til blandt andet Irland og Holland, der mistænkes for at have forbindelser til Islamisk Stat.

Der er hjemsendelses- og udleveringsaftaler mellem Tyrkiet og de berørte lande, og Tyrkiet vil informere dem, inden deres statsborgere sendes hjem.

Tyrkiets allierede i forsvarssamarbejdet Nato har udtrykt bekymring for, at den tyrkiske offensiv i det nordøstlige Syrien ville føre til, at Islamisk Stat-tilhængere slap fri fra deres fangenskab i området.

Offensiven var rettet mod den kurdiske YPG-milits, som netop har drevet fængsler og lejre, hvor IS-krigere har været tilbageholdt.

Regeringen i Tyrkiet har afvist at være ansvarlig for, at IS-tilhængere har kunnet slippe fri. Tyrkiet peger til gengæld på, at YPG har rømmet nogle af fængslerne, og at 800 militante dermed har fået mulighed for at flygte.

/ritzau/Reuters