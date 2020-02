Efter 33 tyrkiske soldaters død i Syrien taler Tyrkiet om at åbne sine grænser til Europa for flygtninge.

Tyrkiet siger, at det ikke længere vil lukke for sine grænseovergange for flygtninge, som ønsker at komme til Europa.

Det siger en anonym embedsmand i den tyrkiske regering, efter 33 tyrkiske soldater er dræbt ved et luftangreb i det nordlige Syrien.

- Vi vil ikke længere holde døren lukket for flygtninge, som ønsker at komme til Europa, siger vedkommende.

Næsten 300 migranter, heriblandt syriske flygtninge, er allerede nået frem til den tyrkiske provins Edirne på grænsen til Grækenland. Deres agt er at krydse ind i Europa, skriver nyhedsbureauet DHA.

En anden gruppe migranter er kommet til kystområdet Ayvacik i Canakkale i det vestlige Tyrkiet. De ønsker at nå til den græske ø Lesbos i både ifølge DHA.

Flere af de græske øer har i flere måneder klaget over at være oversvømmet af migranter, som er sejlet over fra Tyrkiet.

33 soldaters død ved et luftangreb i den syriske provins Idlib har fået præsident Recep Tayyip Erdogan til at indkalde til et krisemøde i sin regering. Tyrkiet frygter, at de syriske og russiske bombardementer i Idlib vil udløse nye strømme af flygtninge.

Tyrkiet har allerede taget imod 3,6 millioner flygtninge. Man frygter, at en ny strøm af flygtninge vil gøre mange tyrkere vrede.

