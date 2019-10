Aktuelt er der ingen grund til at indlede ny operation i Syrien, oplyser Tyrkiet efter udløb af våbenhvile.

Tyrkiet vil ikke genoptage sin militære offensiv i Syrien mod kurdiske styrker.

Det meddeler Tyrkiets forsvarsministerium natten til onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- På nuværende tidspunkt er der ingen grund til at indlede en ny operation, skriver ministeriet i en meddelelse.

Tyrkiske styrker indledte den 9. oktober en offensiv mod kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien.

Torsdag i sidste uge accepterede Tyrkiet efter aftale med USA at indstille kamphandlingerne i fem døgn.

Tyrkiet stillede som betingelse, at den kurdiske YPG-milits trak sig tilbage fra den såkaldte sikre zone i området inden tirsdag aften. Zonen er et bælte langs Syriens nordøstlige grænse, som Tyrkiet vil gøre til et sikkert område.

Tirsdag sagde Redur Kalil, der repræsenterer kurderne i det nordøstlige Syrien, at kurderne fuldt ud har levet op til aftalen.

- Vi har fuldt ud overholdt betingelserne for våbenhvileaftalen. Vi har trukket alle vore militær- og sikkerhedsstyrker væk fra området, hvor der er militære operationer. Lige fra Ras al-Ain i øst til Tell Abyad i vest, sagde han.

YPG og den lokale kurdiske ledelse i det nordøstlige Syrien har været USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat og det selvudråbte kalifat i Syrien og Irak.

/ritzau/