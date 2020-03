Tyrkiet er i konflikt med Syriens regeringsstyrker, efter et luftangreb torsdag dræbte 33 tyrkiske soldater.

Et syrisk kampfly er tirsdag blevet skudt ned i Syrien af tyrkiske styrker.

Det oplyser det tyrkiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ministeriet beskriver det nedskudte fly som en L-39-kampfly. Lignende meldinger kommer fra det syriske nyhedsbureau Sana.

Sana har uafhængigt af det tyrkiske ministerium rapporteret, at et syrisk kampfly er blevet angrebet af tyrkiske styrker.

Det er ifølge nyhedsbureauet AFP tredje nedskydning på tre dage. Der er ingen oplysninger om antallet af dræbte i angrebet.

Tyrkiet begyndte sidste uge en offensiv i det nordvestlige Syrien. Offensiven begyndte for at skubbe syriske regeringstropper tilbage.

Tyrkiet er aktuelt i konflikt med Syriens regeringsstyrker.

Årsagen til den tilspidsede konflikt er et luftangreb i den syriske provins Idlib. Den kostede torsdag 33 tyrkiske soldater livet.

Ifølge Tyrkiet stod syriske styrker bag angrebet. Det fik i første omgang søndag Tyrkiet til som modsvar at angribe de syriske styrker.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, står bag oprørerne i Syrien.

Derfor støtter Tyrkiet også de sidste oprørere, der netop nu befinder sig i den nordvestlige provins Idlib. Her har syriske regeringsstyrker med støtte fra Rusland iværksat en stor offensiv for at genvinde fuld kontrol over landet.

Det har tvunget mange folk på flugt mod nabolandet Tyrkiet, der i forvejen har taget imod omkring 3,6 millioner syrere.

/ritzau/Reuters