I flere dage har en formodet IS-kriger været strandet mellem Grækenland og Tyrkiet. Nu skal han hjem til USA.

En formodet IS-kriger, der har siddet strandet mellem Grækenland og Tyrkiet i ingenmandsland i flere dage, får formentlig snart nyt jord under fødderne.

Det oplyser det tyrkiske indenrigsministerium ifølge det statskontrollerede nyhedsbureau Anadolu.

- Der er igangsat procedurer for at sende den fremmede terrorist til USA, efter at USA har lovet at tage imod ham og udfærdige rejsedokumenter til ham, lyder det fra ministeriet.

Udtalelsen kommer, få timer efter at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, mødte USA's præsident, Donald Trump, i Det Hvide Hus.

Manden er amerikansk statsborger med jordanske rødder.

Tyrkiske myndigheder har oplyst, at USA oprindelig nægtede at tage imod den formodede IS-kriger, og at han selv valgte at blive deporteret til Grækenland.

Men de græske myndigheder nægtede også at tage imod ham mandag. Siden har han været fanget i området tæt på Tyrkiets nordøstlige provins Edirne.

Grænsevagterne fra Tyrkiet gav krigeren mad og en bil, som han kunne sove i om natten.

Tyrkiet har gentagne gange kritiseret vestlige lande, som ikke tager imod deres egne statsborgere, der har kæmpet for Islamisk Stat.

På det seneste har landet styrket arbejdet med at sende krigerne hjem til de lande, hvor de har statsborgerskab.

Danmark har allerede modtaget og fængslet en af de IS-krigere, som er blevet udvist fra Tyrkiet. Det skete mandag eftermiddag.

Den 28-årige danske syrienkriger Ahmad Salem el-Haj er sigtet og varetægtsfængslet for tre forbrydelser ved et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Sigtelserne dækker blandt andet over en terrortrussel, der stammer fra en video fra 2013.

I videoen ses fire mænd, som skyder til måls efter billeder af blandt andre Anders Fogh Rasmussen, Lars Hedegaard, Naser Khader og Ahmed Akkari.

/ritzau/AFP