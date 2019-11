Tyrkiet mener ikke, at USA og Rusland holder sig til aftalen og vil måske genoptage udskældt militæroperation.

Tyrkiet vil indlede en operation i det nordøstlige Syrien, hvis området ikke renses for det, den tyrkiske regering betragter som "terrorister".

Det siger Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, til tv-stationen Haberturk.

Ministeren mener, at USA og Rusland ikke har gjort, hvad de skulle, ifølge den aftale der i sidste måned satte en stopper for den tyrkiske militæroperation mod den kurdiske YPG-milits i det nordøstlige Syrien.

- USA og Rusland har ikke taget de nødvendige skridt. Hvis territorierne ikke ryddes (for kurdiske enheder, red.), vil vi genoptage operationen, siger Çavusoglu ifølge avisen Yeni Safak, skriver nyhedsbureauet Tass.

Aftalen indebærer, at den kurdiske milits - som Tyrkiet betragter som en terrororganisation - skal trække sig ud af et større område langs grænsen mellem Tyrkiet og Syrien.

YPG var allieret med USA i kampen mod Islamisk Stat.

Tyrkiet iværksatte en militæroperation ind i det nordlige Syrien den 9. oktober.

Tyrkiske soldater og allierede syriske oprørere trængte ind for at rydde grænseområdet for det, som Tyrkiet betegner som "terrorister.

Tyrkiet ønsker at etablere en 30 kilometer bred stødpudezone langs grænsen, hvor syriske flygtninge, som i dag opholder sig i Tyrkiet, kan sendes til.

