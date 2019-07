Tyrkiet betragter EU's sanktioner over landets omstridte gasboringer nær Cyperns kyster som "værdiløse".

Tyrkiet vil fortsætte og udvide dets gasboringer i Cyperns farvande trods nyligt vedtagede EU-sanktioner. EU betragter boringerne som ulovlige.

EU-landenes udenrigsministre valgte mandag at indføre en række sanktioner imod Tyrkiet. Boringerne har stået på i over et år.

Tyrkiets udenrigsminister, Mevlut Cavusoglu mener imidlertid, at vedtagelsen af sanktionerne er en "værdiløs beslutning".

- Hvis de tager sådanne beslutninger mod Tyrkiet, vil vi øge vores aktivitet. Vi har tre skibe i det østlige Middelhav. Nu vil vi sende et fjerde, sagde udenrigsministeren tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP.

EU's udenrigsministre sendte en advarsel om, at følge sanktionerne op med flere "målrettede tiltag" mod Tyrkiet, såfremt landet ikke stoppede boringerne.

/ritzau/