Istanbul-konventionen, som skal bekæmpe vold mod kvinder, har ikke længere tyrkisk deltagelse.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har trukket landet ud af en europæisk konvention, der skal bekæmpe vold mod kvinder.

Det fremgår af Tyrkiets statstidende lørdag.

Europarådets såkaldte Istanbul-konvention har til formål at bekæmpe blandt andet hustruvold, voldtægt i ægteskabet og lemlæstelse af kvinders kønsorganer.

Tyrkiet tiltrådte konventionen i 2011.

Data fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har vist, at 38 procent af kvinder i Tyrkiet er udsat for vold fra deres partner i løbet af deres levetid. I Europa som helhed er tallet 25 procent.

- Kvinders rettigheder er garanteret i vores nuværende lovgivning, primært i forfatningen. Vores juridiske system er dynamisk og stærkt nok til at implementere nye regler efter behov, skriver familie-, arbejds og socialminister Zehra Zumrut på Twitter.

Nogen yderligere grund har regeringen ikke givet til beslutningen.

Flere konservative i Tyrkiet har tidligere givet udtryk for, at de mener, at konventionen underminerer familiestrukturer.

Kritikere af Erdogans beslutning om at trække sig ud mener, at Tyrkiet rykker sig længere væk fra EU's værdier.

Landet er fortsat en kandidat til at blive en del af unionen.

Tyrkiet er ikke det første land, som kritiserer konventionen.

Polens justitsminister har udtrykt stærk kritik af den, og Polens højeste retsinstans er for tiden i gang med at gennemgå den.

Erdogan har tidligere fordømt vold mod kvinder. Senest i denne måned sagde han, at hans regering arbejder for at udrydde al vold mod kvinder.

Men kritikere mener, at han ikke har gjort nok for at forebygge drab på kvinder eller vold i hjemmet.

/ritzau/Reuters