Dagen efter, at en treårig pige blev reddet ud af en kollapset bygning, indstiller Tyrkiet eftersøgningen.

Tyrkiet har onsdag afblæst den redningsaktion, der blev sat i værk, efter at landets vestkyst blev ramt af et kraftigt jordskælv for fem dage siden.

- Eftersøgnings- og redningsholdets arbejde er slut. Vi takker alle medarbejdere og frivillige. Vi takker dem inderligt, skriver chefen for det tyrkiske katastrofeagentur, Mehmet Güllüoglu, på Twitter.

Redningsmandskabets arbejde er blevet fulgt tæt over store dele af Tyrkiet. Folk har siddet ved tv-skærmene og blandt andet fulgt, hvordan flere børn er blevet reddet ud af ruinerne i flere dage efter katastrofen.

Senest blev den treårige pige Ayda Gezgin tirsdag reddet ud fra ruinerne i live. Hun havde ligget i omkring 90 timer under den kollapsede bygning i byen Izmir.

Få timer senere blev liget af hendes mor, 38-årige Fidan, bjærget.

Skælvet, der havde en beregnet større på 7,0, har kostet 114 mennesker livet, oplyser det tyrkiske katastrofeagentur. Over tusind mennesker er blevet kvæstet.

Jordskælvet ramte i Det Ægæiske Hav fredag.

Målt i menneskeliv er det den værste naturkatastrofe i Tyrkiet i næsten ti år.

På den græske ø Samos mistede to teenagere livet, da en mur kollapsede ned over dem.

