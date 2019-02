Saudi-Arabien må udlevere de skyldige, siger tyrkisk præsidents talsmand. Men saudierne vil ikke samarbejde.

Tyrkiet anklager Saudi-Arabien for "total mangel på gennemsigtighed" i efterforskningen af mordet på journalisten Jamal Khashoggi.

Det er bekymrende, at der er sket så lidt, efter at Khashoggi i oktober blev myrdet og parteret på det saudiske konsulat i Istanbul, hedder det.

Det svækker Saudi-Arabiens troværdighed, siger en talsmand for Tyrkiets præsident.

Khashoggi var stærkt kritisk over for den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman. Han skrev for den amerikanske avis Washington Post.

Den officielle saudiske forklaring er, at det var en større gruppe saudiske sikkerhedsfolk, som på egen hånd var rejst til Istanbul i Tyrkiet for at slå Khashoggi ihjel.

Amerikanske CIA siger, at det med stor sandsynlighed var den saudiske kronprins, der var drabets sande bagmand.

Den serie af "falske benægtelser", der er kommet fra Saudi-Arabien, har modvirket en opklaring, siger Fahrettin Altun, der er den tyrkiske præsidents talsmand.

- Over de sidste fire måneder har de saudiske myndigheder ikke været fremkommelige, når det gælder måden, som de agerer over for deres tyrkiske modparter og det internationale samfund, siger han.

- De saudiske myndigheder må udlevere Khashoggis drabsmænd til Tyrkiet. Til det sted, hvor de begik overlagt mord. Det ville bevise, at de har vilje til at se retfærdigheden ske fyldest, mener Altun.

Saudi-Arabien har tidligere nægtet at udlevere 11 anklagede i mordsagen. Fem af dem risikerer dødsstraf.

/ritzau/Reuters