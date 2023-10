Tyrkiet siger, at det har gennemført flyangreb i det nordlige Irak mod den kurdiske oprørshær PKK og ødelagt 20 mål.

Det sker efter et bombeangreb tidligere søndag mod en af indenrigsministeriets bygninger i hovedstaden Ankara.

Her sprang en selvmordsbombe ved indgangen til bygningen. Senere søndag blev endnu en terrorist dræbt af tyrkisk politi. To politimænd blev såret under angrebet.

Tyrkiets indenrigsminister siger søndag aften ifølge de tyrkiske statsmedier, at en angriberne var fra PKK.

Det skriver Reuters.