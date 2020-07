Data om tyrkiske brugere skal opbevares i Tyrkiet, lyder det i ny lov. Ngo'er frygter for ytringsfrihed.

Tyrkiet vil med en ny lov, der onsdag er blevet vedtaget i parlamentet, øge kontrollen over sociale medier som Twitter og Facebook.

Loven kræver blandt andet, at selskaber bag større sociale medier har repræsentanter i Tyrkiet. Repræsentanterne skal være tyrkiske statsborgere.

Den kræver også, at data fra brugere i Tyrkiet opbevares inden for landets grænser.

Det vil lette anklageres og andre myndigheders adgang til data.

Lever selskaberne ikke op til kravene i loven, venter enten bøder eller gradvise reduktioner i båndbredden.

Sidstnævnte kan ende med at gøre tjenesten ubrugelig.

Rettighedsgrupper og ytringsfrihedsfortalere kalder loven "drakonisk".

De mener, at den vil give regeringen mere magt til at udøve censur, og der lyder opfordringer til blandt andet Google om at afvise den.

Ifølge det statslige nyhedsbureau Anadolu gælder reglen om en tyrkisk repræsentant for selskaber, der har mere end en million brugere.

Tyrkiske myndigheder anholder og retsforfølger ofte folk, der har kritiseret regeringen og dens politik på sociale medier.

Præsident Recep Tayyip Erdogan truede denne måned netop med at indføre lovgivning rettet mod sociale medier.

Det skete, efter at hans datter og svigersøn angiveligt annoncerede, at de netop havde fået et barn, hvorefter de ifølge præsidenten blev udsat for krænkende bemærkninger.

- Forstår I, hvorfor vi er imod sociale medier som YouTube, Twitter og Netflix? For at udrydde den form for umoralsk adfærd, sagde han.

Titusindvis af hjemmesider er blokeret i Tyrkiet. Et forbud mod Wikipedia blev ophævet i januar efter næsten tre år.

/ritzau/dpa