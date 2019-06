Tyrkiets præsident, Erdogan, forventer ingen problemer med USA som følge af køb af russisk missilværn.

Tyrkiet vil modtage de første leverancer af det russiske luftforsvarssystem S-400 mod missiler i løbet af ti dage.

Det oplyser Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, ifølge tv-stationen NTV.

USA har tidligere advaret Tyrkiet om mulige sanktioner, hvis købet gennemføres.

Men Erdogan fortalte lørdag efter afslutningen på et topmøde i G20-gruppen i Japan, at præsident Donald Trump havde forsikret ham om, at det ikke bliver tilfældet.

Erdogan sagde, at han var overbevist om, at striden om det russiske forsvarssystem ville blive bilagt "uden problemer" samt, at Trump støttede Tyrkiet i sagen.

/ritzau/Reuters