Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tyrkiet ønsker at genoptage NATO-møderne med Sverige og Finland.

Det fortæller landets udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu.

Det skriver mediet SVT, der har talt med den svenske udenrigsminister, Tobias Billström (M), om den nye udmelding:

»Det er et kærkomment og godt budskab fra Tyrkiet,« siger han.

Det var under en pressekonference mandag, at den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, sagde, at man er klar til at holde flere møder med Sverige og NATO om NATO-medlemskab.

»Vi er selvfølgelig helt klar til at fortsætte disse diskussioner,« siger Tobias Billström ifølge SVT i Bruxelles.

Mevlüt Cavusoglu deltog i pressekonferencen sammen med USAs udenrigsminister, Antony Blinken.

Blinken understregede ifølge Reuters, at Washington ønsker, at Sverige og Finland hurtigt bliver medlemmer af NATO:

»USA støtter, at den nordiske optagelse skal ske så hurtigt som muligt,« sagde han, skriver Expressen.

Sverige og Finland søgte i maj sidste år om at blive optaget i forsvarsalliancen efter i mange år at have foretrukket at holde sig neutrale.

Begge lande har begrundet det med, at truslen mod dem er forværret efter Ruslands invasion af Ukraine i februar sidste år.

Alle NATOs lande skal være enige om at optage nye medlemmer.

Tyrkiet har som det eneste af de nuværende 30 NATO-lande modsat sig især en svensk optagelse i alliancen. Det skyldes, at Sverige huser kurdiske grupper og enkeltpersoner, der af Tyrkiets regering betragtes som terrorister.