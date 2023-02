Lyt til artiklen

Selvom Tyrkiet og Syrien begge blev hårdt ramt af mandagens voldsomme jordskælv, er hjælpen fra udlandet overvejende gået til ét af landene.

For mens nødhjælpsarbejdere fra hele verden er på plads i Tyrkiet, er de betydeligt sværere at få øje på i Syrien, melder en BBC-korrespondent nu fra byen Harem i Idlib-provinsen.

»Der er noget aktivitet her, men ikke noget i nærheden af, hvad der sker på den anden side af grænsen – lige derovre. Grænsen er lige over højden dér,« siger reporteren i en video og peger.

Det samlede dødstal for de to lande er søndag på 25.000 ifølge Reuters – over 3.500 er døde i Syrien, lyder det.

I videoen fortæller reporteren, at omkring 4.000 bygninger i den syriske by Harem er »usikre«, mens 700 er blevet jævnet med jorden.

En stor del af nødhjælpsarbejdet i både Syrien og i Tyrkiet består i at grave efter mennesker – døde og levende – blandt murbrokkerne. Men indbyggerne i Harem står tilsyneladende meget alene med opgaven:

»De siger, at når det kommer til udenlandsk bistand, har de næsten ikke modtaget noget. Det er lykkedes nogle spanske læger at komme over og være på hospitalet, men intet andet,« siger BBCs reporter, der kalder kontrasten til Tyrkiet 'forbløffende':

»På den anden side (af grænsen, red.) hører man sirener, tunge maskiner og folk, der arbejder. Intet af det findes her.«

Han tilføjer, at også børn har været nødt til at give en hånd med i det syriske redningsarbejde:

»Der er nogle små børn dernede, der fjerner byggeaffald, mens det internationale samfund ikke er her. Det er de små drenge, der skal fjerne resterne af bygningen og forsøge at finde lig.«

Fra Læger uden Grænser lyder budskabet, at det skal være lettere at få nødhjælp ind over den syriske grænse – ellers vil flere mennesker dø.

»De humanitære organisationer er i forvejen ved at bruge forsyninger fra deres nødlagre. Det kan de ikke blive ved med,« siger organisationens katastrofetalsperson Stine Bloch Jensen til Ritzau.

I Harem mener indbyggere, at det er for sent at finde overlevende:

»Det er lig, man finder nu. At finde overlevende var det slut med for 24 timer siden. Folk er ikke længere her for at redde folk. Grunden til det er, at hjælpen kom for sent,« siger BBCs reporter.

Til Al Jazeera siger en talsperson fra nødhjælpsgruppen De Hvide Hjelme, at FN skal undskylde over for det syriske folk for ikke at have bidraget med nok hjælp til det nordvestlige Syrien.