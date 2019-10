Tyrkere og kurdere beskylder hinanden for at bryde våbenhvilen i det nordlige Syrien.

En tyrkisk soldat er søndag blevet dræbt af kurdiske styrker i den nordøstlige del af Syrien.

Soldaten mistede livet under et angreb i byen Tell Abyad i den nordøstlige del af Syrien.

Det oplyser det tyrkiske forsvarsministerium i en meddelelse. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Angrebet var ifølge Tyrkiet fra styrker af den kurdisk milits YPG. Den er en del af SDF-styrken, Syrian Democratic Forces, som med vestlig støtte har bekæmpet Islamisk Stat i Syrien.

Ifølge Tyrkiet er angrebet et brud på den fem dage lange våbenhvile, som Tyrkiet aftalte med USA torsdag.

Aftalen indebar, at de kurdiske styrker kunne få lov at forlade det nordøstlige Syrien.

Kurderne har også beskyldt tyrkerne for at bryde våbenhvilen. Lørdag lød det fra lederen af SDF, Mazloum Abdi, at Tyrkiet ikke overholder aftalen.

Han mener, at Tyrkiet blokerer for, at kurderne kan trække sig tilbage fra grænsebyen Ras al-Ain i det nordøstlige Syrien.

Civile og sårede kan heller ikke komme ud. Det sagde Mazloum Abdi til AFP.

Tyrkiet omtaler SDF og andre kurdiske grupper, som menes at have bånd til det forbudte arbejderparti PKK, som "terrorister".

USA var allieret med SDF i kampen mod Islamisk Stat, indtil præsident Donald Trump i sidste uge meddelte, at han ville trække de amerikanske soldater ud af det nordøstlige Syrien forud for den tyrkiske offensiv i området.

Trump har fået massiv kritik for sin beslutning. Det gælder også fra egne partifæller. De beskylder ham for at have forrådt kurderne, der har mistet tusindvis af krigere i kampen mod Islamisk Stat.

/ritzau/