Tyrkiet har offentliggjort en officiel liste over krav til svensk NATO-medlemskab for at blive godkendt, ifølge en pressemeddelelse på den tyrkiske regerings hjemmeside.

Det skriver svenske Aftonbladet på baggrund af en pressemeddelelse fra den tyrkiske regering.



Tyrkiet vil have Sverige til at stoppe med at støtte den kurdiske milits YPG. Tyrkiet hævder, at Sverige støtter den EU-mærkede organisation PKK og mener, at dette bør stoppes, fremgår det af kravlisten.



Derudover kræver Tyrkiet udlevering af 33 personer til Tyrkiet fra Sverige og Finland, som de siger er tilhængere af terrorisme.

Da Sveriges NATO-ansøgning blev indsendt for godt en uge siden, var der mange, der vurderede, at Sveriges ansøgning ville blive behandlet hurtigt.

Så satte Tyrkiet foden i jorden for NATO-ansøgningen. Sverige beskytter terrorister, hævder landets præsident Recep Tayyip Erdogan.

Premierminister Magdalena Andersson har givet udtryk for, at de i første omgang fik positive signaler fra Tyrkiet, men at der nu føres en dialog.

»Jeg havde en god samtale med præsident Erdogan i weekenden, og vi vil fortsat have bilaterale og trilaterale samtaler med Tyrkiet, Sverige og Finland,« sagde Andersson i et interview med TT mandag.