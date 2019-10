Flyangreb indledte angreb i Syrien, og onsdag aften har Tyrkiet sendt soldater ind over grænsen.

Det tyrkiske forsvarsministerium oplyser sidst på aftenen onsdag, at dets hær har indledt en landoffensiv i det nordlige Syrien øst for floden Eufrat.

Tyrkiet iværksatte tidligere på dagen flyangreb mod de kurdiske militser i området.

En talsmand for en syrisk milits, der støttes af Tyrkiet, siger til AFP, at de tyrkiske soldater er trængt ind over grænsen og har indledt en operation i området Tel Abyad.

Det er en by og et område, der i dag kontrolleres af den kurdiske milits YPG.

Området øst for Eufrat i det nordøstlige Syrien var der, hvor amerikanske soldater indtil for nylig var stationeret og samarbejde med de kurdiske styrker i kampen mod Islamisk Stat.

Men præsident Donald Trump har befalet, at de amerikanske soldater ikke længere skal være i området.

