Det skulle jo komme på et eller andet tidspunkt. Nu har vandpibernes land, Tyrkiet, indført et rygeforbud på offentlige steder. Der skal dog være fyldt godt op med mennesker, før forbuddet gælder.

Fra onsdag 11. november er det forbudt at ryge, når man befinder sig på et overfyldt offentligt sted i Tyrkiet. Forbuddet kommer for at hjælpe til i kampen mod coronasmitten, udtaler indenrigsministeren. Det skriver Reuters.

De daglige smittetilfælde med corona-virus har nået nye højder i Tyrkiet. 2.693 tilfælde blev der således registreret onsdag. Der er formentlig mange flere smittede.

Tyrkiet rapporterer kun om de tilfælde, hvor de smittede rent faktisk udviser symptomer. Det er en metode, som kritikere mener skjuler det faktiske antal smittede i landet.

Med coronasmitte på et meget højt niveau har Tyrkiet indført rygeforbud på overfyldte offentlige steder. Foto: LOUAI BESHARA Vis mere Med coronasmitte på et meget højt niveau har Tyrkiet indført rygeforbud på overfyldte offentlige steder. Foto: LOUAI BESHARA

På nationalt plan oplyser indenrigsministeriet, at rygeforbuddet skal sikre, at borgerne beholder deres ansigtsmasker på, når de befinder sig på et offentligt sted. Mange tager masken delvist af, når de ryger.

Tidligere på ugen blev der indført en delvis nedlukning for seniorbefolkningen i nogle provinser.

I hovedstaden, Ankara, og i den største by, Istanbul, blev det for personer over 65 år forbudt at gå ud mellem klokken 22 og klokken 4 om morgenen.

Præsident Erdogan oplyste i sidste uge, at restauranter, cafeer og biografer skal lukke klokken 22 for at begrænse smitten med corona-virus.

I alt har over 400.000 mennesker fået smitten, og 11.145 er døde, ifølge sundhedsministeriet.