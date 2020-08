Tyrkiets søgen efter naturgas har bragt landet på kollisionskurs med nabolandet Grækenland.

Tyrkiet har gjort det største fund af naturgas nogensinde i Sortehavet. Det oplyser præsident Recep Tayyip Erdogan fredag.

Ifølge Erdogan er der fundet en mængde på omkring 320 milliarder kubikmeter naturgas.

Erdogan siger, at det er håbet, at Tyrkiet kan begynde at udvinde og bruge gassen inden 2023.

Hvis omfanget bliver bekræftet som ressourcer, der kan udvindes, vil det mindske Tyrkiets afhængighed af at importere kostbar energi.

Tyrkiets søgen efter naturgas har bragt landet på kollisionskurs med nabolandet Grækenland.

Tidligere på ugen opfordrede EU tyrkerne til at indstille prøveboringer i den østlige del af Middelhavet. Ifølge EU finder boringerne sted inden for Grækenlands eksklusive økonomiske zone.

Spændingerne mellem de to lande eskalerede så meget, at Frankrig sendte krigsfly og orlogsskibe til regionen. Ankara afviser at lytte til udmeldingerne fra omverdenen.

Tværtimod synes Erdogan at være fast besluttet på at gøre Tyrkiet til nettoeksportør af energi.

- Vi vil optrappe vore aktiviteter i Middelhavet og inden årets udgang indsætte skibet "Kanuni" til at bore efter gas, siger Erdogan. Det tyrkiske fartøj er for øjeblikket på værft. /ritzau/AFP