Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har givet grønt lys til Finlands NATO-ansøgning.

Herfra kan Finland nu begynde processen med at blive optaget i NATO.

Under en pressekonference efter et møde med Finlands præsident Sauli Niinist bekræftede Erdogan, at Tyrkiet nu forbereder en godkendelse af finsk NATO-medlemskab.

»Tyrkiet forbereder nu ratificeringsprocessen for Finlands NATO-medlemskab. Jeg tror, ​​Finland vil spille en aktiv rolle i NATO,« sagde Erdogan under mødet.

Sagen skal formelt behandles af det tyrkiske parlament, før afgørelsen er endelig.

Han håber, at det kan falde på plads, inden Tyrkiet går til valg om cirka to måneder - den 14. maj.

Sveriges optagelse må stadig vente til efter det tyrkiske valg.