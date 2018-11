Lydoptagelser fra mordet på journalisten Khashoggi er videregivet til flere vestlige lande, siger Erdogan.

Tyrkiet har delt lydoptagelser relateret til mordet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi med myndigheder i USA, Tyskland, Frankrig og Storbritannien.

Det siger den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, lørdag i et forsøg på at opretholde det internationale pres mod Saudi-Arabien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Khashoggi, der var kritiker af det saudiarabiske styre, blev den 2. oktober dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i Tyrkiet. Ifølge Erdogan blev mordet begået efter ordre fra "det højeste niveau" i Saudi-Arabien.

- Vi har givet dem optagelserne. Vi har givet dem til Saudi-Arabien, USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, til dem alle sammen, lyder det fra Erdogan.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det første gang, at den tyrkiske præsident direkte omtaler og bekræfter lydoptagelsernes eksistens.

Erdogan siger samtidig til en gruppe journalister, at Saudi-Arabien skal opføre sig retfærdigt og videregive oplysninger om, hvem der ansvarlige for mordet, hvis Saudi-Arabien vil bevise sin egen uskyld.

- De (saudiarabiske embedsmænd, red.) har også hørt lydoptagelserne, så de ved det. Der er ingen grund til at fordreje det. De ved med sikkerhed, hvem af de 15, der er er morderne, siger Erdogan.

Han henviser til 15 saudiarabiske agenter, som de tyrkiske myndigheder mener blev sendt til Istanbul for at dræbe Khashoggi.

Tyrkiet antager, at Khashoggi blev kvalt og parteret på konsulatet. Der har desuden været medieberetninger om, at journalistens jordiske rester er blevet opløst med kemiske midler.

Den amerikanske direktør for CIA, Gina Haspel, som besøgte Tyrkiet i sidste måned for at få information om efterforskningen, skal ligeledes have hørt lydoptagelserne.

Der har flere gange været mediehistorier om lydoptagelserne, men indtil nu har deres eksistens ikke været bekræftet fra officiel side, skriver AP.

/ritzau/