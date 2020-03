Tyrkiet har angiveligt dræbt 21 syriske soldater, efter at to tyrkiske soldater onsdag blev dræbt i Idlib.

Tyrkiet hævder i et angreb at have dræbt 21 soldater fra den syriske regeringshær og ødelagt militært udstyr, herunder to missilaffyringsramper.

Det skriver det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu, som citerer Tyrkiets forsvarsministerium, natten til fredag dansk tid.

Angrebet kommer, efter at to tyrkiske soldater onsdag blev dræbt i den syriske Idlib-provins under kampe med syriske regeringsstyrker.

Der blev torsdag aften indgået en aftale om våbenhvile i Idlib mellem Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Våbenhvilen i Idlib trådte i kraft ved midnat lokal tid.

Der er foreløbigt ingen meldinger om, hvor angrebet på de syriske regeringsstyrker skal være foregået.

/ritzau/Reuters