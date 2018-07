Tusindvis af politibetjente og soldater mister deres arbejde på grund af formodede forbindelser til terror.

Ankara. Endnu en gang slår Tyrkiet til mod landets statsansatte.

Flere end 18.500 statsansatte politibetjente, soldater og akademikere er blevet fyret på grund af formodede forbindelser til terrororganisationer og til grupper, der handler mod nationens sikkerhed.

Det fremgår af et dekret, der er offentliggjort søndag morgen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tyrkiet har været i undtagelsestilstand siden juli 2016, hvor landets præsident, Recep Tayyip Erdogan, blev forsøgt afsat under et militærkup.

Siden kuppet er tusindvis af ansatte i den offentlige sektor blevet fyret, suspenderet eller retsforfulgt.

Denne gang mister 8998 politibetjente deres arbejde sammen med 3077 soldater i hæren, 1949 ansatte fra flyvevåbnet og 1126 personer fra søværnet.

Desuden er blandt andet godt 1000 civilt ansatte fra justitsministeriet og institutioner med forbindelse hertil blevet fyret ligesom cirka 200 akademikere.

Myndighederne i Tyrkiet har indikeret, at undtagelsestilstanden i landet allerede kan slutte mandag. Siden juli 2016 er den særlige status blevet forlænget syv gange, og den nuværende periode ender officielt senest i juli 2019.

Tyrkiet beskylder prædikantenFethullah Gülen, der lever i eksil i USA, for at have orkestreret det fejlslagne militærkup. Han var tidligere Erdogans allierede, men er nu hans fjende.

Størstedelen af dem, der er blevet fyret under undtagelsestilstanden, beskyldes for at have forbindelser til Gülen.

Flere - herunder menneskerettighedsorganisationen Amnesty International - har kritiseret udrensningen. Ifølge den tyrkiske regering er det nødvendigt at rense det offentlige system for Gülen-støtter.

Gülen selv afviser at have været involveret i kuppet.

Tidligere på året oplyste regeringen i Tyrkiet, at flere end 77.000 personer er blevet anholdt på mistanke om, at de er i ledtog med Gülen.

/ritzau/