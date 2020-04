Tyrkiet er nu det land, som har flest bekræftede tilfælde af Covid-19 uden for EU og USA. Landets sundhedsminister, Fahrettin Koca, oplyser søndag via Twitter, at antallet af coronasmittede er steget til 86.306 personer.

Det er en forøgelse med 3977 tilfælde i det seneste døgn.

Dermed passerer Tyrkiet Kina. Tidligere har Tyrkiet passeret Iran, som var det hårdest ramte land i Mellemøsten i forhold til antallet af smittede.

Ifølge Koca er dødstallet i Tyrkiet i det seneste døgn steget med 127 personer, hvormed det samlede antal døde med coronasmitte er på 2017.

Set i forhold til Tyrkiets befolkning på 82 millioner er det dog relativt få døde.

Tyrkiet registrerede det første smittetilfælde den 10 marts - senere end mange andre lande. Men siden er antallet af smittede steget hurtigt.

Regeringen i Ankara har blandt andet beordret skoler lukket og forbudt større folkeforsamlinger.

I weekenden var der indført udgangsforbud i 31 byer - deriblandt Istanbul og Ankara. Rejser mellem byerne, som er berørt af udgangsforbud, er blevet stoppet i 15 dage frem.

Myndighederne siger, at der er foretaget undersøgelser af næsten 635.000 mennesker.

Op mod 12.000 er kommet sig over sygdommen.

USA's præsident, Donald Trump, og hans tyrkiske modpart, Recep Tayyip Erdogan, talte søndag i telefon sammen og enedes om at øge et samarbejde for at gå imod coronaudbruddet.

- De to ledere enedes om at fortsætte deres tætte samarbejde mod den fare, som coronaviruspandemien udgør for den offentlige sundhed og for vore økonomer, hedder det i en erklæring fra Erdogans kontor.

Tyrkiets parlament har vedtaget en lov, der åbner mulighed for, at titusindvis af fanger kan løslades fra landets overfyldte fængsler.

Loven er et tiltag, der skal beskytte fangerne mod coronavirus.

Mange tusinder er i de seneste år blevet fængslet i Tyrkiet på anklager om, at de tilhører den såkaldte Gülen-bevægelse, som Erdogan anklager for at stå bag et mislykket kupforsøg i juli 2016.

