En dansker er blandt flere europæiske IS-krigere, der inden længe bliver sendt ud af Tyrkiet.

En dansker, der har kæmpet for den militante gruppe Islamisk Stat (IS), vil mandag blive sendt ud af Tyrkiet.

Det oplyser Tyrkiets indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauerne AFP og dpa.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvor personen vil blive sendt hen.

Tyrkiets indenrigsminister, Suleyman Soylu, meddelte i sidste uge, at man mandag ville begynde at sende IS-krigere til deres hjemlande - også selv om de skulle have fået inddraget deres statsborgerskab i de pågældende lande.

En amerikansk IS-kriger blev mandag som den første udvist af Tyrkiet.

Syv tyske IS-krigere ventes torsdag 14. november ligeledes at blive sendt ud af landet. Også 11 franske IS-krigere bliver gjort klar til at blive sendt ud af Tyrkiet, oplyser det tyrkiske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

To IS-krigere fra Irland skal også udvises, lyder det.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, sagde torsdag, at Tyrkiet har 1149 IS-krigere "i vores fængsler - 737 af dem er udenlandske borgere".

Ifølge Deniz Serinci, der er journalist og forfatter til flere bøger om både Islamisk Stat og Tyrkiet, er der i hvert fald "et par stykker" af Tyrkiets tilfangetagne IS-krigere, der er danskere.

Det sagde han torsdag, da Tyrkiet første gang varslede hjemsendelserne.

- Der er et par stykker, og så er der dem, som tyrkerne - måske, måske ikke - har fanget i Syrien.

- Vi taler om 36 voksne med tilknytning til Danmark, som er i Irak, Syrien eller Tyrkiet lige nu, som typisk er taget derned for at kæmpe for IS. Heraf er 26 danske statsborgere og 40 børn, lød det fra Deniz Serinci.

Hvis en eller flere IS-krigere sendes til Danmark, så er Danmark tvunget til at tage imod dem. Det sagde advokat Thorkild Høyer torsdag.

- Juraen er sådan, at Danmark er forpligtet til at tage imod danske statsborgere.

- Danmark er også forpligtet til, såfremt en statsborger henvender sig til en dansk repræsentation i udlandet, at hjælpe vedkommende til at rejse hjem - dog for egen regning, sagde Thorkild Høyer.

