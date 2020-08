Tyrkiet vil gennemføre "skydeøvelser" fra lørdag og frem til den 11. september i en zone nord for Cypern.

Tyrkiet bebuder, at det vil holde militære manøvrer i et område nordvest for Cypern i de kommende to uger.

Det sker i forbindelse optrappede spændinger mellem Tyrkiet og Grækenland om ret til udvinding af blandt andet naturgas i den østlige del af Middelhavet.

Gamle stridigheder mellem Tyrkiet og Grækenland, der begge er medlem af Nato, er blusset op igen, efter at de to lande har indgået rivaliserende aftaler om deres maritime grænser med Libyen og Egypten.

Tyrkiet sendte et overvågningsfartøj ind i det omstridte område tidligere på måneden.

Både tyrkerne og grækerne har holdt militære manøvrer i det østlige Middelhav, hvilket har understreget den mulige fare for en væbnet konfrontation.

De to landes strid om undergrunden er koncentreret omkring græske øer tæt på Tyrkiets kyst, hvor grækerne har retten til farvandet omkring øerne. De indgåede aftaler betyder, at de to landes økonomiske zoner nu rækker ind over hinanden.

Konflikten omhandler specielt fund af betydelige mængder naturgas nær Cypern og Kreta.

Både Grækenland og EU mener, at Tyrkiet har planer om at bore efter gas i et område, som ifølge EU ligger inden for den græske zone.

Men Tyrkiet fastholder, at de berørte havområder er en del af det tyrkiske territorium.

Tilstedeværelsen af krigsskibe og krigsfly fra begge lande har ført til en eskalering. Og nu siger Tyrkiet, at det vil gennemføre "skydeøvelser" fra lørdag og frem til den 11. september i en zone nord for Cypern.

EU forbereder en række mulige sanktioner mod Tyrkiet. De kan tages i brug, hvis ikke der sker en nedtrapning i en igangværende konflikt mellem Tde to lande om retten til havområderne.

Det sagde EU's udenrigschef, Josep Borrell, fredag efter et møde med EU's udenrigsministre.

Muligheden for sanktioner vil blive drøftet på et EU-topmøde 24. september.

/ritzau/AFP