EU's krav blev mødt, da unionens to ledere var på besøg i det tyrkiske præsidentpalads, lyder det fra Tyrkiet.

Det var ikke Tyrkiets skyld, at der under et møde tirsdag mellem EU's ledere og præsident Recep Tayyip Erdogan opstod et akavet øjeblik.

Det siger den tyrkiske udenrigsminister, Mevlut Cavusoglu, torsdag.

Sagen, han henviser til, drejer sig om Erdogans møde med EU-præsident Charles Michel og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

De tre var tirsdag samlet til et møde i det tyrkiske præsidentpalads.

Da de skulle sætte sig, var der dog kun stillet to stole frem. Dem indtog Erdogan og Michel. Tilbage stod en rådvild Ursula von der Leyen, der sagde "øhm", inden hun tog plads i en sofa lidt væk fra de to andre.

Tyrkiet mødte dog de krav, som EU havde fremsat umiddelbart inden.

Det siger udenrigsminister Cavusoglu.

- Tyrkiet er et etableret land, og det er ikke første gang, vi har gæster. Vores protokoller under besøg er i overensstemmelse med internationale protokoller. Det var de også denne gang.

- Protokollerne i præsidentpaladset mødte kravene fra EU's side. Med andre ord, så var siddepladserne arrangeret til at møde deres krav og forslag, siger Cavusoglu, der samtidig kritiserer "urimelige beskyldninger".

