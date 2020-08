Den græske regering har bebudet, at grækernes territorialfarvand vil blive udvidet fra 11 til 22 kilometer.

Tyrkiet advarer om, at der vil være fare for krig, hvis Grækenland udvider sit territoriale farvand.

- Hvis det ikke er en årsag til krig, hvad er så? Sådan siger Tyrkiets vicepræsident, Fuat Oktay, lørdag.

Udtalelsen kommer, efter at den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis, har bebudet, at grækernes territorialfarvand vil blive udvidet fra 11 til 22 kilometer langs landets vestkyst.

Mitsotakis siger, at Grækenland senere eventuelt vil udvide sit territoriale farvand andre steder - på områder, hvor der er mindre end 24 sømil mellem de to lande.

- Forventer I, at vi vil accepter det, siger Oktay om de græske udmeldinger.

EU gjorde det fredag klart, at det vil forberede en række mulige sanktioner mod Tyrkiet, som kan tages i brug, hvis ikke der sker en nedtrapning i den igangværende konflikt mellem Tyrkiet og Grækenland om retten til havområder.

Det sagde EU's udenrigschef, Josep Borrell, fredag efter et møde med EU's udenrigsministre. En af deltagerne var den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S).

Muligheden for sanktioner vil blive drøftet på et EU-topmøde 24. september, hed det videre.

- Vi er blevet enige om, at vi i tilfælde af manglende fremskridt med Tyrkiet vil udvikle en liste med restriktive tiltag, som kan blive drøftet ved EU-topmødet, siger Borrell.

EU vil blandt andet forberede sanktioner, som vil kunne begrænse Tyrkiets mulighed for at bore efter naturgas i et område af Middelhavet.

Eksempelvis vil sanktionerne kunne rettes mod tyrkiske individer, fartøjer eller mod Tyrkiets brug af europæiske havne. Sanktionerne vil fokusere på "aktiviteter, som vi anser som ulovlige", sagde Borrell.

Men EU vil først og fremmest forsøge at løse konflikten via dialog, understregede han.

Konflikten omhandler fund af betydelige mængder af naturgas i Middelhavet nær Cypern og den græske ø Kreta. Tyrkiet mener, at landet har ret til at bore efter naturgas i området.

Både Grækenland og EU mener dog, at Tyrkiets planer om at bore efter gas i området er ulovlige. Ifølge EU vil det finde sted inden for Grækenlands eksklusive økonomiske zone.

Men Tyrkiet fastholder, at de berørte havområder er en del af det tyrkiske havterritorium.

/ritzau/dpa