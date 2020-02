Der er stigende interesse for såkaldte tyrekampe i det sydlige Thailand, hvor de store dyr kæmper mod hinanden.

Mandag gik det dog galt, da en af tyrene smadrede en del af det træhegn, der udgjorde arenaen.

Herefter løb den vrede tyr ud af arenaen og op på en af tilskuerpladserne. Det skriver Daily Mail.

Episoden fandt sted i Trang-provinsen, lige syd for det populære turistmål Krabi.

Her ses situationen, hvor tyren angriber en tilskuer til en tyrekamp i det sydslige Thailand. Foto: Youtube Vis mere Her ses situationen, hvor tyren angriber en tilskuer til en tyrekamp i det sydslige Thailand. Foto: Youtube

I videoen i toppen af artiklen kan man se, at tilskuerne på den tribune, tyren løber op på, forsøger at klatre i sikkerhed på nogle stålbjælker på tribunen.

En kvinde, der ifølge Daily Mail er den 57-årige Khun Nam, når dog ikke at komme i sikkerhed.

Tyren bøjer hovedet og stanger hende.

Hun bliver ifølge mediet snittet i ansigtet af et af tyrens horn, der laver en flænge på 2,5 centimeter. Khun Nam slipper heldigvis for yderligere skader, da tyren efterfølgende løber ned fra tribunen, hvor den bliver fanget.

Tyrene overlever typisk tyrekampene, der menes at være opstået som konsekvens af, at landmænd indbyrdes dystede om, hvem der havde den stærkeste tyr.

I modsætning til spanske tyrefægtninger, hvor en tyrefægter kæmper mod en tyr og typisk slår den ihjel, foregår thailandske tyrekampe anderledes.

Her hidses to tyre op til at kæmpe mod hinanden, og de store dyr dør typisk ikke som konsekvens af kampen.

The Nation Thailand skriver, at tyrekampe i det sydlige Thailand nyder godt af stigende interesse fra turister. I artiklen fremgår det, at opdrettere som konsekvens af dette bruger flere ressourcer på at avle lokale tyre-racer.