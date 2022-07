Lyt til artiklen

Så er der igen gang i den i Pamplona, Spanien, hvor San Fermin-festivalen løber af stablen fra den 6. til den 14. juli. Den har været aflyst de sidste to år på grund af pandemien med coronavirus.

Tyrene jagtes nu igen gennem de smalle gader til byens tyrefægterarena i noget, der kan minde om et blodigt show.

Op mod en million mennesker kommer til byen, og de modigste af dem jager tyrene til arenaen.

Fra klokken otte hver morgen under hele festivalen skal de jage seks tyre gemmen de smalle gader. 848 meter skal tyrene løbe, før de ender i arenaen, hvor de ender deres dage.

Deltagerne falder på brostenene mens de jagter de seks tyre til arenaen i Pamplona i det nordlige Spanien. Foto: MIGUEL RIOPA Vis mere Deltagerne falder på brostenene mens de jagter de seks tyre til arenaen i Pamplona i det nordlige Spanien. Foto: MIGUEL RIOPA

Undervejs kan det gå galt for nogle af tyrene. De kan glide og falde på de glatte brosten, men de bliver hastigt drevet videre ved hjælp af spidse stave og strømpistoler.

Det får nu kritikken til at lyde fra en dyrebeskyttelsesorganisationen.

»Det er grotesk, at man i 2022 stadig hylder denne form for underholdning på dyrenes bekostning.

Det er en grusom form for underholdning, hvor tyrene udsættes for enorm stress og smerte, blot for at ende livet i en tyrefægterarena senere på dagen,« siger Esben Sloth, der er kampagnechef i World Animal Protection Danmark, i en udtalelse.

Den spanske matador Morante de la Puebla i aktion i tyrefægterarenaen Nunez del Cuvillo i Pamplona 7. juli 2022. Foto: JOSE JORDAN Vis mere Den spanske matador Morante de la Puebla i aktion i tyrefægterarenaen Nunez del Cuvillo i Pamplona 7. juli 2022. Foto: JOSE JORDAN

Når det går løs i selve tyrefægterarenaen, bliver tyrene stykket med spyd og lanser i op til 20 minutter, indtil matadoren stikker et sværd i nakken på dem.

Nogle gange drukner tyren i sit eget blod. Andre gange er den stadig i live, mens dens blodige krop bliver slæbt ud af arenaen og kørt til slagteriet.

»Det er frygteligt at se dyr lide på så grusom vis, fordi nogle mennesker insisterer på at fastholde barbariske traditioner, der burde hører fortiden til,« siger Esben Sloth.