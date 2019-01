Efter næsten tre måneder i fangeskab lykkedes det torsdag den 13-årige amerikanske pige, Jayme Closs, at slippe væk fra sin kidnapper.

Pigen har været sporløst forsvundet siden den 15. oktober, hvor begge hendes forældre blev fundet skudt og dræbt i familiens hjem i byen Barron, Wisconsin.

Flere store eftersøgninger er sidenhen blevet afholdt, og over tusinde lokale har finkæmmet skove, enge og søer nær familiens hus i håbet om at finde Jayme Closs.

Mange kunne derfor ikke tro, at det var sandt, da det torsdag den 10. januar blev annonceret, at 13-årige Jayme var blevet fundet i live.

En hundelufter i byen Gordon, over hundrede kilometer nord for det sted, hvor Jayme sidst blev set, spottede pigen i udkanten af byen og ringede med det samme til alarmcentralen.

»Det er Jayme Closs! Ring 911!,« råbte den desperate hundelufter til en nabo, efter pigen selv havde opsøgt kvinden og bedt om hjælp.

Det skriver det amerikanske medie Star Tribune, der har talt med Jaymes redningsmænd.

Få minutter efter opkaldet, foretog polititet en anholdelse af en mistænkt i sagen, mens Jayme Closs blev hastet til hospitalet.

Sheriffen i Barron County, Chris Fitzgerald, taler under en pressekonference om den 13-årige Jayme Closs. Foto: Jerry Holt / Star Tribune via AP

Hendes tilstand er fortsat ukendt.

Ifølge hundelufteren var det lykkedes Jayme selv at undslippe de personer, der siden oktober har holdt hende fanget.

Jayme Closs så både afkræftet, beskidt og tynd ud, fortæller hundelufteren til Star Tribune.

Naboerne bemærkede også, at den unge pige var iført for store sko, og derudover var meget stille, da hun sammen med naboerne ventede på, at politiet ankom til stedet.

Ifølge Star Tribune fortalte Jayme sine redningsmænd, at hun ikke anede, hvor hun befandt sig, men at det var hendes egen opfattelse, at hun havde befundet sig i området omkring byen i al den tid, hvor hun var kidnappet.

Jayme Closs tante Sue Allard fortalte grædende under et telefoninterview, at hun glæder sig til at se sin niece igen:

»Det er den nyhed, vi har ventet på i tre måneder. Jeg kan slet ikke vente med at holde om hende,« siger Sue Allard.

Tilbage i oktober fik politiet nys om sagen, da de modtog et mystisk akutopkald fra en telefon på familiens adresse.

Ifølge myndighederne talte ingen i telefonen, men i baggrunden kunne man høre råben, skriver ABC News.

For at undersøge sagen nærmere tog politiet ud på adressen, og her fandt de den 56-årige James Closs og hans 46-årige kone, Denise Closs, dræbt.

Parrets datter, Jayme Closs, var sporløst forsvundet, men politiet mente, at Jayme havde været i huset under drabet på forældrene.

Politiet frygtede derfor, at datteren var blevet kidnappet, og derfor har de siden oktober ufortrødent fortsat den intense søgning efter pigen, som nu er afsluttet.