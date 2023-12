Trafikken er hårdt ramt. Tog, biler og fly kæmper med at komme frem i den tykke tåge, der tungt har lagt sig over New Delhi.

I nogle områder af den indiske hovedstad er det anden juledag ikke muligt at se mere end sølle 50 meter frem.

Sky News skriver, at minimum 30 fly og 14 tog er blevet påvirket af vejret.

For flyene gælder det særligt modeller, der ikke har et særligt navigationssystem, der kan sikre landinger selv i vejr med lav sigtbarhed.

Fra det indiske svar på DMI lyder det, at den meget tætte tåge flere steder i storbyen vil kunne vare indtil onsdag.

Samtidig advarer man om, at tågen kan være sundhedsskadelig for de mere end 20 millioner indbyggere, da den indeholder forurenende partikler.

Lige nu ligger luftkvaliteten i byen på indeks 376, hvilket er meget dårligt.

Når luftkvaliteten er god, ligger den et sted mellem 0 og 50 på indekset.