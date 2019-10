Tyfonen Hagibis ventes at gå i land i Japan lørdag aften, og der advares om mudderskred og rekordmeget nedbør.

En voldsom tyfon ved navn Hagibis nærmer sig Japan, hvor den ventes at ramme den østlige eller centrale del af landet lørdag aften lokal tid.

Men allerede lørdag morgen meldes der om en person dræbt i en tornado i byen Ichihara øst for Tokyo forud for tyfonens ankomst. Desuden er tage blæst af adskillige huse i byen.

- En 49-årig mand blev fundet i en væltet minivan. Han blev bragt på hospitalet, hvor han blev erklæret død, siger talsmand for brandvæsenet i Ichihara Hiroki Yashiro til nyhedsbureauet AFP.

Hagibis ventes at gå i land lørdag aften, og vejrmyndigheder har advaret om mudderskred, oversvømmelser, "glubske" vinde og rekordmeget nedbør.

Ifølge tv-stationen NHK har stormen allerede forårsaget aflysninger af flere end 1600 flyafgange, mens også mange tog holder stille.

Det rapporterer nyhedsbureauet dpa.

Lørdag morgen klokken ni lokal tid befandt Hagibis sig omkring 260 kilometer vestsydvest for øen Hachijo. Den bevæger nordpå med 20 kilometer i timen og med vindstød på op til 216 kilometer i timen. Det oplyser Japans Meteorologiske Institut.

Hagibis er den kraftigste tyfon til at ramme Japan siden 1958, hvor tyfonen Ida dræbte flere end 1200 mennesker i den østlige og centrale del af landet.

NHK rapporterer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at hundredtusinder af husstande i Japan er blevet bedt om at evakuere på grund af frygt for de oversvømmelser, Hagibis kan føre med sig.

Det gælder blandt andet for området omkring hovedstaden Tokyo.

Tyfonen har allerede spændt ben for flere sportsarrangementer i Japan i weekenden.

Således er to rugby-VM-kampe, der var planlagt til lørdag, blevet aflyst på grund af Hagibis, oplyser arrangørerne.

Samtidig har tyfonen fået konsekvenser for weekendens japanske Formel 1-grandprix på Suzuka-banen. Her er lørdagens kvalifikation således blevet rykket til søndag, oplyser Formel 1 på sin hjemmeside.

Hagibis betyder "hastighed" på det filippinske sprog tagalog.

