En 33-årig mand er blevet dræbt af elektrisk stød, mens han var i gang med at reparere taget på sit hus.

Med vindstød på op til 65 meter i sekunder har tyfonen Kammuri tirsdag ramt fastlandet i Filippinerne.

Tyfonen har bragt et voldsomt regnvejr med sig og allerede krævet sit første dødsoffer.

Flyvninger er blevet indstillet, og regeringskontorer og skoler i hovedstaden Manila er lukket.

Over 449 flyvninger er blevet udskudt, og i alt er omkring 100.000 passagerer blevet ramt af forsinkelser. Alle fire terminaler i Manilas internationale lufthavn er lukket indtil klokken 23.00 tirsdag lokal tid.

Samtidig advarer myndighederne om risiko for oversvømmelser, stormflod og jordskred.

I regionen Bicol har en 33-årig mand mistet livet. Han fik elektrisk stød, da han forsøgte at reparere taget på sit hus. Det oplyser en lokal embedsmand til regionens radiostation.

Forud for tyfonens ankomst har lokale myndigheder evakueret omkring 225.000 mennesker.

Kammuri, der lokalt går under navnet Tisoy, er den 20. tyfon, der rammer Filippinerne i år.

Talsmand for katastrofeberedskabet Mark Timbal siger, at grundig forberedelse er årsag til, at det indtil videre er lykkedes at minimere de menneskelige konsekvenser.

- Vi har set en voldsom forbedring i de lokale myndighedernes evne til at forberede sig på katastrofer, siger han til nyhedskanalen ANC.

- Eksempelvis er forsyninger blevet bragt ud i god tid inden stormens ankomst, tilføjer han.

Tv-billeder viser, at den lokale lufthavn i byen Legazpi er hårdt ramt. Optagelser viser omfattende strukturelle ødelæggelser og kabler, lamper og paneler, der hænger ned fra loftet over afgangshallen.

Dette års sydøstasiatiske lege bliver afholdt i Filippinerne indtil den 11. december. Som følge af uvejret har arrangørerne udskudt flere af konkurrencerne.

/ritzau/Reuters