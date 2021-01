Ayatollah Ali Khameneis Twitter-konto er suspenderet efter opslag, der lignede trussel mod Donald Trump.

Twitter har suspenderet en konto, der tilhører Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, på grund af et opslag, der ligner trussel mod USA's nu tidligere præsident, Donald Trump.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Billedet, som blev lagt op på Khameneis profil fredag, viser en golfspiller, der ligner Donald Trump, og som tilsyneladende er mål for et droneangreb.

Billedet suppleres af en persisk tekst, der kan oversættes til "hævnen er sikker".

Netop disse ord brugte ayatollah Ali Khamenei i december, hvor han gentog sit løfte om at gengælde drabet på den iranske topgeneral Qassem Soleimani.

Soleimani var general i den iranske revolutionsgarde, men blev for to år siden dræbt i et droneangreb i Bagdad.

Angrebet skete på ordre fra USA's daværende præsident, Donald Trump.

/ritzau/