Et tweet fra Trump indeholder ifølge Twitter en trussel om at gøre skade mod en identificerbar gruppe.

Twitter har endnu en gang markeret et af præsident Donald Trumps tweets som værende i strid med det sociale medies retningslinjer. I tweetet truer Trump demonstranter i Washington D.C. med brug af magt.

- Der vil aldrig blive en "autonom zone" i Washington D.C., så længe jeg er jeres præsident. Hvis de prøver, vil de blive mødt med betydelig magt, skriver han tirsdag.

Tweetet har afstedkommet et advarselsmærkat fra Twitter, hvor der står:

- Dette tweet overtræder Twitter-reglerne om krænkende adfærd. Twitter har imidlertid vurderet, at det er i offentlighedens interesse, at tweetet fortsat er tilgængeligt.

Twitter uddyber ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det har vurderet tweetet til at være i offentlighedens interesse, fordi det indeholder en trussel om at gøre skade mod en identificerbar gruppe.

Antiracisme-demonstranter erklærede mandag et område nær Det Hvide Hus i Washington D.C. for en autonom zone.

Første gang, at Twitter satte en anmærkning på et af præsidentens tweets, var 26. maj.

Det skete som følge af et tweet, hvori Trump påstod, at brevstemmer vil føre til valgsvindel.

Under opslaget placerede Twitter et udråbstegn og en blå tekst, der opfordrede til at læse "fakta om brevstemmer".

Indtil da havde Twitter holdt sig fra at reagere på fornærmelser eller anklager fra Trump, der kunne tilbagevises.

Dette opslag blev dog markeret på baggrund af en nyligt udvidet politik på området.

Tre dage senere - 29. maj - markerede Twitter igen et tweet fra Trump, fordi det "glorificerede vold" og dermed forbrød sig mod tjenestens regler.

I tweetet truede Trump med at sætte hæren ind mod demonstranter i Minneapolis.

Anmærkningerne fik efterfølgende Trump til at underskrive et præsidentielt dekret, som gør det muligt at ændre i loven, der beskytter sociale medier.

Præsidenten mener, at de sociale medier ikke længere er neutrale fora, men engagerer sig i politisk aktivisme.

Han beskylder samtidig Twitter for at påvirke det kommende præsidentvalg.

/ritzau/