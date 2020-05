Påstand for påstand tilbageviser Twitter et Trump-tweet om uundgåelig valgsvindel ved brevstemmer.

Det sociale medie Twitter har markeret et opslag fra USA's præsident, Donald Trump, som vildledende.

Det fremgår af Twitter natten til onsdag dansk tid.

Præsidentens opslag påstår, at brevstemmer vil føre til valgsvindel.

- Der er ingen chance (ingen!) for, at brevstemmer vil føre til noget andet end gennemgribende svindel, står der i Trumps opslag.

- Postkasser vil blive røvet, stemmesedler vil blive forfalsket og endda ulovligt udprintet og underskrevet med falske underskrifter.

Under opslaget har Twitter sat et udråbstegn og en blå tekst, hvor man opfordres til at få "fakta om brevstemmer".

Den henviser til en ny tekst, hvor der står, at præsidenten "fejlagtigt påstår, at brevstemmer vil føre til valgsvindel", og at faktatjekkere og flere store medier har tilbagevist påstanden.

Trump påstår også, at Californien vil sende stemmesedler ud til alle, hvilket også er markeret som fejlagtigt af det sociale medie.

/ritzau/