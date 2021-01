Præsident Donald Trump kan ikke længere bruge sin profil på det sociale medie Twitter.

Twitter lukker permanent for USA-præsident Donald Trumps profil på det sociale medie efter uroligheder ved Kongressen onsdag.

Det oplyser Twitter ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

I en udtalelse skriver det sociale medie, at suspenderingen sker af frygt for, at Donald Trump vil opildne til vold.

- Efter en tæt gennemgang af nye tweets (opslag på Twitter, red.) fra @realDonaldTrump-profilen og deres kontekst, har vi suspenderet brugeren permanent på grund af risikoen for yderligere opildnen til vold, lyder det fra Twitter.

/ritzau/