’17 år siden den 11. september’.

Så kortfattet markerer den amerikanske præsident, Donald Trump, årsdagen for terrorangrebet mod tvillingetårnene i New York den 11. september 2001, som kostede lige under 3.000 mennesker livet.

17 years since September 11th! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2018

Trumps tweets skaber ofte debat, og folk over hele verden holder sig ikke tilbage med at svine præsidenten til, uanset hvad han vælger at skrive på det sociale medie.

Dog har særligt denne nøgterne opdatering fået folk op af stolene, og endnu en gang er det bestemt ikke rosende ord, de har tilovers for præsidenten.

’Og??? Du har empati og kommunikationsfærdigheder på linje med et toilet – fuldstændig lortet!,’ skriver brugeren Georgia E for eksempel som kommentar til tweetet.

And???? FFS, you've got the empathy and communication skills of a toilet - totally crap! — Georgia E (@Aussiegirl360) September 11, 2018

Flere gør også grin med, at Trump om ikke andet viser, at han kan simpel regning. Brugeren berenice rodela skriver:

'Jaaa! Du kan tælle!'

Yay you can count!!! — berenice rodela (@rodela_berenice) September 11, 2018

Flere brugere påpeger, at præsident Trump ikke har den bedste historie med at omtale den tragiske begivenhed. For eksempel sagde han ifølge Huffington Post i 2015, at tusindvis af muslimer i en forstad til New York, New Jersey, havde fejret nyheden om terrorangrebet.

Præsidenten, som i 2001 var en ejendomsmægler-mogul, sagde på dagen for tragedien noget, som af mange er stemplet som ufølsomt og afstumpet. Til New York TV news broadcast ringede han ind og sagde:

»40 Wall Street (hans egen bygning, red.) var faktisk den andenhøjeste bygning i downtown Manhattan, og var faktisk, før de byggede World Trade Center, den højeste - og så byggede de World Trade Center, og den (hans egen bygning, red.) blev kendt som den andenhøjeste. Og nu er den den højeste igen,« siger han i et klip fra tv-progrrammet, mens billederne af de kollapsende tvillingetårne bliver vist.

Trump interview on 9/11: "[My building] was the 2nd-tallest in Manhattan... And now it’s the tallest." #NeverForget pic.twitter.com/47WUsSKLRu — Ess (@ScottyLiterati) 11. september 2016

Reaktionerne på klippet var mange, blandt andet den åbenlyse fra brugeren S. Kennedy:

'Og det er han glad for?!'

@1lolamarina

And he's happy about that? — S.Kennedy (@sanken5) 11. september 2016

'Enhver katastrofe, alle menneskers elendighed - og Trump får det hele til at handle om sig selv,' skriver MissLtoe.

.@ScottyLiterati every disaster, every person's misery- Trump makes it all about him. — missLtoe (@missLtoe) 11. september 2016

Terrorangrebet den 11. september lammede den vestlige verden. Tvillingetårnene i New York blev ramt af to kaprede passagerfly, mens et tredje fly fløj ind i forsvarsbygningen Pentagon.

Et fjerde fly styrtede ned på en mark i delstaten Pennsylvania. Dette fly skulle angiveligt have ramt bygningen, hvor den amerikanske kongres holder til, i Washington D.C.

19 mænd med tilknytning til terrorgruppen Al-Qaeda stod bag ugerningen.

Al-Qaeda-lederen Osama Bin Laden indrømmede senere, at han havde været med til at planlægge angrebet. Han blev dræbt af amerikanske Navy SEAL-soldater under en hemmelig operation i 2011.