Stort beløb gik ind på adresse forbundet til fupopslag. Hackere sender dog nogle gange penge til sig selv.

Én eller flere hackere kan have franarret folk over 100.000 dollar efter at have hacket fremtrædende Twitter-brugere.

Det skriver Financial Times torsdag morgen.

Flere Twitter-konti tilhørende store virksomheder og folk fra den globale elite - blandt andre Barack Obamas, Joe Bidens, Bill Gates' og Elon Musks - blev sent onsdag tilsyneladende overtaget af svindlere, der forsøgte at lokke brugere til at sende kryptovalutaen bitcoin.

På kontiene blev der lavet opslag, hvor der stod, at brugeren havde 30 minutter til at sende 1000 dollar i bitcoin for senere at få det dobbelte retur.

Den fælde kan en hel del være faldet i.

Ifølge Financial Times har den Bitcoin-adresse, som fremgik af det falske opslag, modtaget 100.000 dollar eller omkring 650.000 kroner, i timerne efter at de fremtrædende konti blev hacket.

Det fremgår af hjemmesiden blockchain.com, skriver mediet.

Omkring 350 brugere lader til at være blevet narret til at sende penge, står der videre.

Det er dog ifølge mediet Business Insider en velkendt metode blandt hackere selv at sende penge til en adresse for at få den til at se ægte ud.

Derfor er det ikke sikkert, hvor stor en del af pengene, som rent faktisk kommer fra folk, der er blevet fuppet.

Tidligt torsdag morgen lod cyberangrebet til at være ovre, og Twitter skrev, at selskabet havde lukket konti, som havde været i fare.

Twitter vil først genåbne disse konti, når det sociale medie føler sig overbevist om, at alt er i orden.

Medstifter af selskabet Jack Dorsey skriver på Twitter, at han er meget ked af aftenens hackerangreb.

- Det har været en hård dag for os alle på Twitter. Vi har det alle forfærdeligt med det, der er sket, skriver han.

/ritzau/