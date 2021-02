Befolkningen i Myanmar kan ikke længere tilgå en række sociale medier. Senest er Twitter blokeret i landet.

Twitter fordømmer en afgørelse fra kupmagere i Myanmar om at blokere befolkningens adgang til platformen.

Det siger en talsmand for det sociale medie fredag.

Blokeringen kommer, dage efter at Aung San Suu Kyi og andre politiske ledere blev anholdt af militæret.

- Det underminerer den offentlige samtale og folks ret til at få deres stemmer hørt, siger talsmanden fra Twitter.

Teleselskabet Telenor, der har en stor markedsandel i Myanmar, meldte tidligere fredag, at deres kunder i landet ikke vil have adgang til Twitter og Instagram i den nærmeste fremtid.

Det skyldes et nyindført direktiv fra kupmagerne. Her hævdes det, at platformene bruges til at sprede misinformation i befolkningen.

Televirksomheden melder, at den er "dybt bekymret" over situationen, og at den har "udfordret direktivets gyldighed og understreget, at det er i strid med internationale menneskerettigheder".

Teleselskaber i Myanmar fik torsdag ordre om at blokere Facebook. Det sociale medie er meget populært i landet, hvor det bruges som den primære kommunikationsplatform både af befolkningen såvel som ministerierne.

Blokeringen af Facebook skete samtidig med, at flere brugere opfordrede til civil ulydighed og protester mod militærkuppet.

Natten til mandag blev Myanmar kastet tilbage til et militærstyre, da soldater anholdt landets de facto-leder, den demokratisk valgte Aung San Suu Kyi, og andre civile ledere i en række razziaer.

Kuppet har udløst international fordømmelse og frygt for, at militæret vil tvinge de 54 millioner indbyggere tilbage til årtierne med det juntastyre, der gjorde Myanmar til et af Asiens mest fattige og undertrykte lande.

Onsdag sagde FN's generalsekretær, António Guterres, at han vil forsøge at presse Myanmars hærgeneraler til at skifte kurs.

- Vi vil gøre, hvad vi kan, for at mobilisere alle nøglespillere og det internationale samfund for at lægge nok pres på Myanmar for at sikre, at dette kup mislykkes, sagde Guterres til The Washington Post.

/ritzau/AFP