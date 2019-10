Fra om tre uger vil Twitter-brugere ikke længere støde på politiske reklamer på det sociale medie. Det står i skarp kontrast til, hvordan forholdene er hos konkurrenten Facebook.

For Twitters administrerende direktør Jack Dorsey skriver onsdag, at der i fremtiden vil være forbud mod den slags.

'Vi har truffet den beslutning af stoppe al politisk reklame på Twitter globalt. Vi mener, at rækkevidden af politiske budskaber skal spredes efter fortjeneste og ikke ved køb,’ skriver han.

Jack Dorsey mener ikke, at det nye tiltag vil ramme nye kandidater hårdere end etablerede.

»Vi har været vidne til, at mange sociale bevægelser når massiv skala uden nogen politisk reklame,« siger han ifølge The Verge.

Twitters forbud mod politiske reklamer sker efter, at Facebook har fået kritik for at have en laissez-faire tilgang til problemstillingen.

Joe Bidens præsidentkampagne har i et brev til Facebook, Twitter og YouTube anmodet om, at de sociale medier nægter at give plads til falske eller vildledende politiske annoncer, som er ganske normale for de amerikanske mediebrugere.

Facebook har ifølge The Verge nægtet at ville faktatjekke påstande i politiske reklamer. Den nye beslutning på Twitter vil træde i kraft 22 november.