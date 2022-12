Lyt til artiklen

Smut med dig, Elon Musk.

Sådan lyder beskeden til den stadig relativt nye ejer og administrerende direktør for Twitter, efter at han selv har bedt brugerne om deres mening.

For nu er den afstemning, som den excentriske rigmand for et halvt døgn siden iværksatte, afsluttet – ved middagstid dansk tid.

'Bør jeg træde af som chef for Twitter? Jeg kommer til at efterleve resultatet af denne afstemning,' som Elon Musk spurgte i en afstemning natten til mandag kl. 00.20 på Twitter.

Lige over 17,5 millioner brugere har afgivet deres stemme i løbet af det seneste halve døgn, og …:

57,5 procent har svaret 'ja'.

42,5 procent har svaret 'nej'

Det er ikke første gang, at Elon Musk har bedt Twitter-brugere om at tage stilling til prekære spørgsmål i forbindelse med hans ledelsesstil. For få dage siden spurgte han eksempelvis, om en stribe journalister, der havde fået lukket deres konti, skulle lukkes ind i varmen igen.

Her fulgte han – som tidligere – flertallets ønske og genåbnede deres adgang til det sociale medie. På samme facon har USAs ekspræsident Donald Trump også atter fået lov at bruge Twitter efter en afstemning blandt brugerne.

Nu er det så sin egen position, Twitter-ejeren har sat på spidsen.

Allerede i nat, da et flertal for et 'ja' hurtigt tegnede sig tilføjede han i en ny kortfattet besked: 'Som man siger: Vær varsom med, hvad I ønsker jer, for det kan være, at I får det.'

Det er dog endnu uklart, hvad Elon Musk reelt har tænkt sig at gøre i forhold til sin rolle som øverste chef for Twitter. Endnu har han ikke meldt noget ud efter afstemningens afslutning.

Mangemillionæren og Tesla-skaberen købte i efteråret Twitter for omkring 328 milliarder kroner, og siden har fulgt stribevis af kontroverser, hvor blandt andet en stor del af selskabets medarbejdere er blevet fyret.

B.T. følger sagen …