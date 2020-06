19. juni er årsdagen for befrielsen af sorte slaver fra flere delstater i USA. Twitter vil markere dagen.

Twitters administrerende direktør, Jack Dorsey, vil indføre en feriedag til sine medarbejdere den 19. juni for at markere årsdagen for befrielsen af sorte slaver i USA.

Det skriver direktøren på Twitter.

Dorsey skriver, at det sociale medie sammen med selskabet Square vil indføre feriedagen til "fest, uddannelse og forbindelse".

Datoen 19. juni, der går under navnet "Juneteenth", er en mærkedag for mange amerikanere.

19. juni 1865 blev Emancipationserklæringen indført under præsident Abraham Lincoln, hvilket frigav slaver i delstater, der deltog i oprøret mod den amerikanske forbundsregering.

Meldingen kommer samtidig med, at racespørgsmål tager dagsordnen over hele verden i kølvandet på den sorte amerikaner George Floyds død i varetægt.

Virksomheder på sociale medier har bredt erklæret deres støtte til Black Lives Matter, den nationale protestbevægelse, der er imod racisme over for sorte mennesker.

/ritzau/dpa